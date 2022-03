Thyssenkrupp-Aktie: Jubelstimmung!

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Die Thyssenkrupp-Aktie konnte gestern und am Freitag in Summe um fast 15 Prozent zulegen. Nachdem die Aktie des Industriekonzerns in den Wochen zuvor stark an Wert verloren hatte, ein wichtiges positives Signal an die Anleger. Was steckt hinter dem unerwarteten Kursaufschwung?

Ein Stück von einem neuen Kuchen

Die einfache Antwort: Die deutsche Bundesregierung. Angesichts der Entwicklung des Ukraine-Krieges entschied sich das Kabinett von ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung