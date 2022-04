Thyssenkrupp-Aktie: Findet weiter keinen Halt!

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Die deutschen Stahlwerte haben sich zuletzt unterschiedlich entwickelt. Während Salzgitter und Klöckner & Co auf Rekordjagd gehen, ist die Aktie von Thyssenkrupp seit der Kürzung der Cashflow-Prognose auf Talfahrt. Seit ihrem Höchststand Mitte März ging es mit der Thyssenkrupp-Aktie steil bergab. Allein in den vergangenen fünf Handelstagen hat das Papier mehr als 13 Prozent an Wert verloren. Unabhängig von der kurzfristigen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



