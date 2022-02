Thyssenkrupp-Aktie: Erfreuliche Jahresergebnisse!

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Der Industriekonzern thyssenkrupp ist relativ unspektakulär in das neue Geschäftsjahr gestartet. In dieser Woche wurden die Ergebnisse für das abgelaufene Geschäftsjahr präsentiert. Diese fielen durchaus erfreulich aus. Der Sprung in die Gewinnzone ist ein durchaus positives Signal für die Aktionäre. Dennoch wurde die Thyssenkrupp-Aktie im Laufe der Woche mit einem geringen Kursabschlag gehandelt. Deutlich wird jedoch, dass Thyssenkrupp von der eingeleiteten ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



