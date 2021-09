Thyssenkrupp-Aktie: Dafür gibt es Applaus!

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Wohl kaum eine andere Branche muss sich in den nächsten Jahren so stark in Richtung Klimaschutz transformieren wie die Stahlindustrie. Deshalb forcieren Konzerne wie Thyssenkrupp ambitionierte Maßnahmen.

Thyssenkrupp-Aktie: Kooperation mit Lhoist zur Dekarbonisierung der Stahlproduktion

Am Dienstag hat der deutsche Stahlriese nun ein weiteres Engagement in dieser Sache vorgestellt. Demnach wird Thyssenkrupp künftig die klimaneutrale Produktlinie „LEVEL|BLUE®“ des international agierenden Kalkproduzenten Lhoist nutzen, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung