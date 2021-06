Thyssenkrupp-Aktie: China bringt Kursverluste?

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Ende Aus und vorbei! Die Euphorie für die Neuausrichtung von ThyssenKrupp weicht der Ernüchterung. Die Autobauer müssen zum Teil Kurzarbeit ankündigen und die Produktion drosseln – der weltweite Chipmangel zwingt zu entsprechenden Maßnahmen.

Darunter leidet dann auch die Stahlbranche. Und China will laut den neuesten Gerüchten seine Rohstofflager öffnen. Die strategischen Reserven an Industriemetallen sollen zum Teil verkauft werden. China will so ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung