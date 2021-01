Thyssenkrupp-Aktie: Baut sich hier Widerstand auf?

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Die Thyssenkrupp-Aktie steht am Montag im Minus. In der vergangenen Handelswoche kratzte der Kurs an der 10-Euro-Marke, bewegt sich derzeit jedoch wieder abwärts in Richtung der 9,50 Euro.

Einige User des Finanztrends-Forums zeigen sich wenig überrascht von dem Kursrückschlag und führen diesen auf überfällige Gewinnmitnahmen zurück. Andere Aktionäre erhoffen sich von der Hauptversammlung am 5. Februar eine Entscheidung über die Zukunft der



