Thyssenkrupp-Aktie – Bald ohne Stahl? Und dann?

Wird das die große Trendwende? Wie der Spiegel berichtet, schließt die Vorstandschefin von Thyssenkrupp, Martina Merz auch einen kompletten Verkauf der Stahlsparte nicht mehr aus! In Gesprächen mit internationalen Stahlkonzernen scheint dies der Weg zu sein. So seien etwa der chinesische Stahlkocher Baowu Steel Group (weltweit auf Platz 2 der Stahlbranche) oder auch der schwedische SSAB-Konzern interessiert an einem Kauf. Erlösen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



