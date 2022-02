Thyssenkrupp-Aktie: 1 Value-Aktie mit positiven Aussichten

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

In den letzten zwanzig Jahren konnten Thyssenkrupp (WKN: 750000)-Aktionäre mit ihrer Beteiligung nicht viel Geld verdienen. Zwar stieg die Aktie 2008 bis auf 46,23 Euro, doch dann trafen den Konzern gleich mehrere Negativentwicklungen. Darüber hinaus erwiesen sich zu optimistische Übersee-Investments am Ende als Kapitalvernichtung.

Der Hauptgrund für den langsamen Thyssenkrupp-Niedergang und den weiterer europäischer Stahlhersteller war die Osteuropa- und Asien-Konkurrenz, die häufig zu Dumpingpreisen Stahl exportierten.

Thyssenkrupp gelingt der Turnaround

Doch Thyssenkrupp hat sein Geschäft der Situation angepasst und profitierte 2021 ebenfalls von den gestiegenen Stahlpreisen. Der Konzern hat darüber hinaus den boomenden Wasserstoff-Sektor für sich entdeckt. Der entsprechende Geschäftsbereich Nucera produziert Elektrolyseure und könnte in der ersten Jahreshälfte 2022 an die Börse kommen. Thyssenkrupp besitzt so wieder Perspektive, einen wertsteigernden Faktor und kann zusätzliche Einnahmen generieren.

Aktuell laufen insgesamt die Geschäfte wieder besser. Im ersten Geschäftsquartal 2021/2022 steigerte Thyssenkrupp seinen Umsatz um 23,2 % auf 9.023 Mio. Euro. Der operative Gewinn fiel mit 298 Mio. Euro nicht nur positiv aus, sondern lag auch deutlich über dem Vorjahreswert von 20 Mio. Euro. Unter dem Strich verdiente der Konzern 122 Mio. Euro, nach einem Vorjahresverlust von -125 Mio. Euro.

Für die weitere Entwicklung stimmt der Auftragseingang positiv. Er legte um 32,5 % auf 10.398 Mio. Euro zu. Thyssenkrupp hat sein Geschäft konsolidiert, was auch an der Mitarbeiterentwicklung erkennbar ist. Ihre Zahl schrumpfte von 103.128 auf 100.386 Beschäftigte.

Materials Services und Steel Europe trugen mit 219 Mio. beziehungsweise 112 Mio. Euro den größten Betrag zum operativen Ergebnis bei. Beide Segmente verbesserten ebenfalls ihren Umsatz. Er wuchs bei Materials Services von 2.368 Mio. auf 3.290 Mio. Euro und im Steel Europe-Segment von 1.917 Mio. auf 2.669 Mio. Euro. Lediglich Marine Systems und Multi Tracks verbuchten einen negatives EBIT. Doch auf bereinigter Basis legte es in beiden Segmenten auf 6,0 Mio. beziehungsweise -1,0 Mio. Euro zu.

Für das gesamten Geschäftsjahr 2021/2022 erwartet Thyssenkrupp weiterhin ein bereinigtes EBIT von 1,5 bis 1,8 Mrd. Euro.

Einschätzung und Bewertung

„Wir hatten ein gutes erstes Quartal. Der Turnaround von Thyssenkrupp ist in vollem Gang. Bei der Steigerung unserer Performance und der Fokussierung unseres Portfolios haben wir wichtige Fortschritte erzielt. Aber wir sind noch nicht da, wo wir hinwollen – deshalb lassen wir nicht locker und arbeiten weiter mit Hochdruck an unserem Plan. Unser nächstes großes Etappenziel ist ein ausgeglichener Cashflow. Das entspricht unserer Prognose für das laufende Geschäftsjahr, die wir klar bestätigen“, so der Finanzvorstand Klaus Keysberg.

Neben den günstigen Aussichten ist die Thyssenkrupp-Aktie derzeit mit einem Kurs-Buchwert-Verhältnis von nur 0,50 (10.02.2022) sehr günstig bewertet, auch wenn der Wert stärker von der Konjunkturentwicklung abhängig ist.

