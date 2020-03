ThyssenKrupp: Das rettende Ufer rückt in weite Ferne!

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Der Blick auf den Chart der ThyssenKrupp-Aktie dürfte den Anlegern auch weiterhin wenig Freude bereiten. Seitdem die Aktie am 7. November bei 13,95 Euro ein Hoch ausgebildet hat, verliert der Kurs dramatisch an Wert und ein baldiges Ende der zähen Abwärtsbewegung ist immer noch nicht in Sicht.

Auch in den letzten Tagen, als andere schwer gebeutelte Aktie teilweise zu starken ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung