ThyssenKrupp: Das ist der Top-Performer der Woche!

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Lieber Leser,

zwar beendete der deutsche Aktienindex die vergangenen fünf Tage in Summe mit einem kleinen Plus. Dennoch zeigte sich die vergangene Handelswoche sehr uneinheitlich. Die schwächsten Handelstage waren der Donnerstag und Freitag. Alle bis dahin aufgehäuften Gewinne wurden hier wieder abverkauft. Die Wochengewinner waren ThyssenKrupp mit 4,39 Prozent, Deutsche Telekom (3,59%) und Adidas mit einem Plus auf Wochensicht von 2,32 Prozent.

ThyssenKrupp an DAX-Spitze

Mit einem Plus von über 4 Prozent stach die Aktie des Industriekonzerns deutlich heraus. Die Anleger wurden positiv überrascht. Seit Jahren kämpfte ThyssenKrupp mit seinen defizitären Amerika-Stahlwerken. Bisher kosteten die Projekte seit 2005 bis heute acht Milliarden Euro. Doch nun scheint damit Schluss zu sein. Das brasilianische Stahlwerk CSA wird nun verkauft. Die Anleger freut es. Für einen Anteilschein bezahlte man am Freitag 23,90 Euro an der Frankfurter Börse.

Das erwartet Sie in der nächsten Woche

In Deutschland werden am Mittwoch die Einkaufsmanagerindizes und der Verbraucherpreisindex bekanntgegeben. In den USA steht bereits am Montag um 14:30 Uhr (MEZ) die Verkündung der Auftragseingänge langlebiger Wirtschaftsgüter auf dem Programm. Am Dienstag hält Donald Trump eine Rede vor dem Kongress, ehe am Freitag Frau Janet Yellen sprechen wird.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Gastbeitrag von Tobias Jauck.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse