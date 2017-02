ThyssenKrupp befreit sich von Mühlstein!

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Industriekonzern ThyssenKrupp trennt sich nun von seinem Stahlwerk in Brasilien. Dieses hatte 2005 beim Erwerb immerhin gut 8 Mrd. Euro gekostet. Jetzt wird das Werk für 1,5 Mrd. an den argentinischen Konzern Ternium mit Hauptsitz in Luxemburg abgegeben. Dies löst eine Wertberichtigung in Höhe von 0,9 Mrd. Euro aus. Dennoch wird sich der Verschuldungsgrad von ThyssenKrupp damit reduzieren, bilanztechnisch gilt der Verkauf daher als richtig.

Bankanalysten freuen sich

Der Verkauf hat auch die Bankanalysten gefreut. Die ersten positiven Schätzungen erreichten den Markt binnen kürzester Zeit, die Aktie stieg. Mittlerweile haben fast 50 % aller relevanten Analysten der Aktie die Beurteilung „buy“ gegeben. Das durchschnittliche Kursziel allerdings ist nunmehr nur noch 2,5 % vom aktuellen Kurs entfernt.

Kurzfristig zeigen die Trendpfeile wieder nach oben. Auch bezogen auf den gleitenden Kursdurchschnitt der vergangenen 200 Tage ist ein eindeutiger Aufwärtstrend zu verzeichnen. Der GD200 ist mehr als 12 % entfernt. Aus technischer Sicht ist die Aktie damit wieder gut aufgestellt. Jetzt erreichte der Kurs sogar ein neues 52-Wochen-Hoch. Auch dies ist ein gutes Zeichen.

ThyssenKrupp ist fundamental und technisch aus Sicht der Analysten jetzt gut aufgestellt.

