ThyssenKrupp: Ziemlich enttäuschend!

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Das war alles andere als erfreulich, mit was sich ThyssenKrupp zu Beginn der Handelswoche meldete: Der Konzernausblick für das Geschäftsjahr 2017/2018 wird angepasst – was auf gut Deutsch bedeutet, dass sich der Ausblick verschlechtert hat. Dies ist in erster Linie dem Bereich „Industrial Solutions“ zu „verdanken“. Denn da gibt es höhere „Aufwendungen, die im Rahmen der umfangreichen Projektanalyse und einer Neubewertung ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.