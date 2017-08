ThyssenKrupp: Was sagen die Zahlen?

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Liebe Leser,

ThyssenKrupp hat die Zahlen zum 3. Quartal veröffentlicht. Bei ThyssenKrupp weicht das Geschäftsjahr vom Kalenderjahr ab, das aktuelle heißt „Geschäftsjahr 2016/2017“. Und was sagen die Zahlen? Die Umsätze stiegen im dritten Quartal (wie gesagt, des Geschäftsjahres) bei ThyssenKrupp um 11% auf 10,929 Mrd. Euro. Positiv fiel mir auf: Der Auftragseingang stieg noch stärker, und zwar um 14% auf 10,725 Mrd. Euro. Das Ergebnis vor Steuern (= Ebt) stieg um 12% auf 293 Mio. Euro. Interessanterweise ging das Ergebnis pro Aktie dennoch von 0,23 Euro auf 0,21 Euro zurück.

ThyssenKrupp: Umsatz und Auftragseingänge mit zweistelligem Plus

Die Ergebnisentwicklung war übrigens höchst unterschiedlich innerhalb der diversen Bereiche bei ThyssenKrupp. So konnte sich den Zahlen zufolge im Segment „Steel Europe“ das Ebit von 91 auf 232 Mio. Euro mehr als verdoppeln. Hier verweist ThyssenKrupp auf höhere durchschnittliche Nettoerlöse. Im Bereich „Industrial Solutions“ hingegen kam es zu einem Einbruch von 43 auf 6 Mio. Euro im Vergleich des dritten Quartals zum Vorjahresquartal. In Bezug auf das Stahlwerk in Brasilien teilte ThyssenKrupp mit, dass der Verkauf = Closing noch vor Ende des laufenden Geschäftsjahres zu erwarten sei.

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.