ThyssenKrupp: Verkauf der Aufzugssparte nicht in Gefahr

Die Vorstandsvorsitzende des Industrie- und Stahlkonzerns Thyssenkrupp, Martina Merz, tritt Spekulationen, dass der Verkauf der Aufzugssparte für rund 17 Mrd. Euro noch scheitern könnte, entschlossen entgegen.

Nach Reuters-Informationen schrieb Frau März in einer Information an die Mitarbeiter des Konzerns, dass:

…der Vollzug der Transaktion nicht in Frage steht. Die Käufer haben kein Rücktrittsrecht.

Weiterhin wies Frau Merz, die erst letzten Freitag bekannt



