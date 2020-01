ThyssenKrupp: Trendwende oder Strohfeuer?

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Die ThyssenKrupp-Aktie befindet sich seit ihrem am 7. November bei 13,95 Euro ausgebildeten Hoch in einer Abwärtsbewegung. Diese hat den Kurs bereits im November unter den 50-Tagedurchschnitt zurückfallen lassen. Im späten Dezember und in der ersten Hälfte des Januars bemühten sich die Käufer zwar darum, die Aktie wieder über den gleitenden Durchschnitt ansteigen zu lassen. Doch das Bemühen war nicht ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung