ThyssenKrupp: Totengräber?

Unter Börsianern galten Stahlaktien als die “Totengräber” einer Hausse. Denn Stahlhütten profitierten in ihren Ergebnissen in der Regel als letzte in einer Hausse positiv. So galt, wenn Stahlaktien mit anzogen in einer Hausse, dann war das Ende der Hausse nicht mehr weit.

Diese Regel galt lange Jahre – bis die Notenbanken mit ungeheurer Geldflut jede Baisse im Keim erstickten und jeder noch



