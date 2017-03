ThyssenKrupp: Startschuss für massive Rallye?

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

ThyssenKrupp konnte in den zurückliegenden Tagen den Aufwärtstrend wieder erreichen. Das wenig beachtete Unternehmen ist sowohl kurz-, mittel- wie auch langfristig im Aufwärtstrend, nachdem wichtige Kursmarken überwunden wurden. Die Aktie stürmt nach Meinung technischer Analysten auf neue Tops zu.

ThyssenKrupp: Neue Tops in Sicht

Nach den Indikatoren für den GD20 und GD38 ist die Aktie im kurzfristigen Aufwärtstrend. Hier beträgt der Abstand zum Trendwechsel allerdings nur 1 %, sodass jederzeit ein Umschwung stattfinden kann. Dementsprechend war die Vorsicht zuletzt groß, der Handel vergleichsweise gering.

Im mittel- und langfristigen Segment sind die jeweiligen Trendmarken aktuell 4 % bzw. etwa 10 % entfernt, sodass technisch orientierte Fonds einen Anlass haben , um die Aktie zu kaufen. Nach dem Plus von über 4 % auf Wochenbasis dürfte auch charttechnisch bei 23 Euro ein Boden gefunden sein. Fundamentalanalysten bemängeln die neuen Abschlüsse für Arbeitnehmer der Branche, die möglicherweise etwas zu hoch ausgefallen seien. Dennoch ist das bisherige 12-Monats-Hoch 24,36 Euro vom 23. Februar nur 3 % entfernt und könnte der Startschuss für eine massive Rallye sein.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.