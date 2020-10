ThyssenKrupp: Stahl-Spartenverkauf – heute noch Deal?

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Für ThyssenKrupp (WKN: 750000) steht ein Mega-Deal am Horizont: Spiegel-Informationen zufolge soll der britische Liberty-Steel-Konzern ein Angebot für den Stahlbereich planen. Die ThyssenKrupp-Aktie handelt wochenausgangs +16,51% höher bei 4,85 Euro.

Bis dato tappen Anleger, was den Verkauf der Stahlsparte anbelangt, im Dunkeln. So hat der Konzern unter Leitung der neuen CEO in Martina Merz nicht konkretisiert, wie er mit der kriselnden Sparte weiter verfahren will – ob Komplett- oder ...





Um den vollständigen Artikel zu lesen klicken Sie bitte hier.