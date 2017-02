ThyssenKrupp: Reicht das?

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Die Aktie von ThyssenKrupp (hier erhalten Sie eine kostenlose Profi-Analyse) steigt heute um über 5% und befindet sich damit an der Dax-Spitze. Hintergrund ist der Verkauf des verlustreichen brasilianischen Stahlwerks CSA an Ternium. Der Stahlkonzern mit Sitz in Luxemburg zahle 1,5 Milliarden Euro, teilte Thyssenkrupp am frühen Mittwochmorgen in Essen mit. Da dies rund 900...