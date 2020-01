ThyssenKrupp: Melden sich die Bullen noch einmal zurück?

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Die ThyssenKrupp-Aktie befindet sich seit Anfang November wieder in schwierigem Fahrwasser. Nach einem am 7. November bei 13,95 Euro ausgebildeten Hoch ging die Aktie in eine Abwärtsbewegung über. Sie erreichte am 4. Dezember ein Tief bei 11,02 Euro.

Es besteht weiterhin die Gefahr, dass dieses Tief in den kommenden Wochen noch einmal angelaufen wird, denn seit der Wert Mitte Januar ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung