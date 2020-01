ThyssenKrupp: Mehr als 200 Jobs auf der Kippe!

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

In Varel in Friesland fürchten derzeit 229 Mitarbeiter von ThyssenKrupp um ihre Arbeitsplätze. Das Unternehmen teilte den Betroffenen kürzlich mit, dass die Zusammenarbeit mit dem Airbus-Zulieferer Premium Aerotec im März nächsten Jahres auslaufen werde. Damit würde auch das Engagement von ThyssenKrupp am Standort enden. Wie es mit den Mitarbeitern weitergeht, ist unklar.

Gewerkschaften kündigen Gespräche an!

Premium Aerotec wird zwar Material und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung