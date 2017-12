ThyssenKrupp: Kaufpotential vorhanden!

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

endlich wurde mit den Gewerkschaften eine Einigung über das weitere Vorgehen in der Stahlbranche erzielt. Damit kann der Zusammenschluss mit Tata Steel weiterhin erfolgreich auf den Weg gebracht werden. An der Börse scheint es noch Uneinigkeit darüber zu geben, wie nun die Ergebnisse der Verhandlungen bewertet werden sollen. Gab es zu viele Zugeständnisse, wie die Bären meinen, oder wurde ein guter Deal erzielt, wie es die Bullen postulieren? Das Chartbild ist auf alle Fälle interessant und gibt Anlass zu positiver Hoffnung.

Drei Werte sind zu beachten

Sollten Sie in Thyssen Krupp investiert sein oder planen Sie in den nächsten Wochen ein Investment in diese Aktie, dann beachten Sie bitte folgende drei Werte:

24,06 Euro. Die erste Hürde, die es zu überwinden gilt, falls ein positives Szenario eintreten soll. Befindet sich der Kurs unter diesem Wert, ist noch Zurückhaltung geboten. Darüber können kleine Positionen eröffnet werden.

24,30 Euro. Der nächste Widerstand, der geknackt werden will, falls es die Aktie über die 24,06 Euro geschafft hat. Gelingt auch bei dieser Marke ein Durchbruch, so hellt sich das Bild ganz klar positiv auf.

22,60 Euro. Take the money and run.

