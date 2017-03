ThyssenKrupp: Gute Entscheidung?

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

in der letzten Woche stockte den Anlegern von ThyssenKrupp sicher der Atem. Denn nachdem es vermehrt Kritik an dem Stahlwerk in Brasilien gegeben hatte, hat man sich kurzerhand von diesem getrennt. Doch war der Verkaufspreis zu niedrig? Peter Niedermeyer hat sich dies in der letzten Woche genauer angeschaut:

Verkauft! ThyssenKrupp hat das Stahlwerk CSA in Brasilien verkauft, was dem Konzern eine Menge Ärger gebracht hatte und wofür das Unternehmen in der Kritik stand, Gesundheitseinbußen der Menschen, die in der Nähe lebten, in Kauf genommen zu haben.

Gute Entscheidung? Doch ob der Verkauf nun wirtschaftlich gesehen gut oder schlecht für ThyssenKrupp war? Das Unternehmen selbst nennt dies einen „Meilenstein bei Strategischer Weiterentwicklung“, doch die hat ihren Preis.

Zu wenig Geld? Nachdem ThyssenKrupp jahrelang einen Käufer gesucht hatte, scheint es als habe man nun unter Wert verkauft, nur um das Werk loszuwerden. Denn der Kaufpreis betrug laut ThyssenKrupp 1,5 Mrd. Euro, während das Stahlwerk mit rund 2,4 Mrd. Euro in der ThyssenKrupp Bilanz bei den Aktiva stand.

Wertberichtigung! Zu dieser wird es nun wohl kommen und zwar in Höhe der Differenz, also von ca. 900 Mio. Euro. Dies wird das Ergebnis von ThyssenKrupp belasten, auch wenn es nicht Cash-wirksam ist.

Hat ThyssenKrupp hier richtig entschieden oder ist dies eher als Schnellschuss zu werten? Wir halten Sie auf dem Laufenden.

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

