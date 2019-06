ThyssenKrupp: Endlich da – die Nachricht, auf die viele gewartet haben!

Weitere Suchergebnisse zu "Salzgitter":

Aktien von thyssenkrupp (WKN: 750000) steigen am Montag um +4,76 % auf 12,23 Euro und damit so kräftig wie kein zweiter DAX-Wert. Die Notierungen von thyssenkrupp wie auch die der Salzgitter-Aktie (WKN: 620200) reagieren positiv auf Nachrichten aus China. Peking habe für die Regionalregierungen den Spielraum bei Investitionen erhöht, heißt es.

Anleger verknüpfen damit unmittelbar die Möglichkeit einer steigenden Stahlnachfrage aus der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt. China verbraucht nach Angaben der The World Steel Association in einem Jahr rund siebenmal soviel Stahl wie Europa. thyssenkrupp war in 2019 mit dem Ziel gestartet, die Auslastung der Fabriken weiter zu verbessern.

Gratis: Aktien-Tipp mit +500% Kurspotenzial Verpasse nie wieder +1.190%, +253% oder +128% Gewinn:

Abonniere jetzt kostenlos den SD Insider!

Weitere Hinweise zum Datenschutz. Du kannst Dich jederzeit aus dem Newsletter austragen - Deine Daten werden nicht weitergegeben.

thyssenkrupp-Aktie: Aufwärtspotenzial ist da!

Nachdem die TK-Aktie in den letzten 12 Monaten die Hälfte an Wert verloren hat, ist sicher Aufwärtspotential da. Für mutige Anleger wird es interessant, sollte sich ein Boden etablieren. Es hilft, dass positive Signale aus China kommen.

Bei einem Umsatz in Höhe von 34,77 Milliarden Euro wird der stolze Essener Stahlkonzern mit fast 200.000 Angestellten an der Börse mit einer Marktkapitalisierung von 7,56 Milliarden Euro bedacht.