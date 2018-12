ThyssenKrupp: Diese Termine sollten Sie kennen!

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Liebe Leser,

letzte Woche hat Peter Niedermeyer berichtet, wie es derzeit bei ThyssenKrupp aussieht. Seine Analyse in der Zusammenfassung:

Der Stand! Bei ThyssenKrupp findet die nächste ordentliche Hauptversammlung (HV) für das abgelaufene Geschäftsjahr, das am 30. September 2018 endete, am 1. Februar 2019 in Bochum statt. Die 12-Monats-Performance der Aktie ist mit ca. -37% eher enttäuschend. Die Entwicklung! Auf der kommenden HV soll über ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Jennifer Diabaté.