ThyssenKrupp: Bahnt sich hier der Turnaround an?

ThyssenKrupp hat am Donnerstag die Finanzmärkte überrascht. Das Unternehmen befindet sich an sich in einem klaren Abwärtsmarsch. Nun allerdings sind die Kurse plötzlich wieder in einem Modus, bei dem es einen Turnaround geben könnte. Chartanalysten sehen jetzt eine Entscheidungssituation. Im Einzelnen: Die Aktie ist seit geraumer Zeit sichtbar schwächer geworden. Binnen zweier Wochen war es um gut 6 % nach unten gegangen. Die Aktie verlor binnen eines Monats sogar annähernd 7 % und hat dadurch das Comeback auf alte Tops verpasst. Sollte nun aber der Turnaround gelingen, wäre auch das aktuelle 5-Jahres-Hoch bei 26,70 Euro vom 17. Juli wieder erreichbar, meinen die Chartanalysten. Bis dahin fehlen noch gut 17 %. Die Aktie genießt aber auch von wirtschaftlicher Seite Unterstützung.

Zum einen wird eine „Stahlfusion“ mit dem indischen Tata Konzern erwartet, zum anderen sind die Zahlen, die das Unternehmen vorlegte, besser als erwartet. Zumindest sind die operativen Erlöse höher ausgefallen. Immerhin vertreten auch noch 40 % der fundamental orientierten Bankanalysten die Meinung, die Aktie sei ein „Kauf“. 25 % wollen derzeit „halten“, 35 % halten einen „Verkauf“ für sinnvoll.

Technische Analysten: Hier ist der Trend klar

Technische Analysten sehen zwar auch die jüngste Aufwärtsbewegung, bleiben aber noch zurückhaltend. Immerhin sind alle Trendpfeile nach unten gedreht. Der Abstand zur wichtigen 200-Tage-Linie beträgt gut 5 %, hat sich zuletzt aber deutlich verkleinert. Aktuell liegt dennoch ein Verkaufssignal vor!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.