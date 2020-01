ThyssenKrupp Aktie: Das wird 2020 wichtig für die Aktionäre sein!

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Die Anleger von ThyssenKrupp würden das Jahr 2019 wohl am liebsten vergessen. Die Aktie des krisengebeutelten Konzerns bewegte sich im vergangenen Jahr mit rasantem Tempo in Richtung Kurskeller. Schon seit Jahren steckt das Unternehmen in der Krise, die gescheiterte Fusion mit Tata im vergangenen Jahr setzte dem ganzen vorläufig die Krone auf. Doch was können Aktionäre jetzt 2020 erwarten?

Vieles ist noch ...



