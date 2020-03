ThyssenKrupp Aktie: Das kommt gar nicht in Frage!

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Die Aktie von ThyssenKrupp hat am Freitag an der Börse um mehr als sieben Prozent auf 3,81 Euro zugelegt. Dies war wohl vor allem dem insgesamt sich beruhigenden Markt als den Neuigkeiten aus dem Unternehmen zuzusprechen. Diese hatten es aber zweifellos in sich: Die Vorstandsvorsitzende Martina Merz bleibt nun doch deutlich länger bei ThyssenKrupp im Amt als geplant. Zugleich trat sie ...



