ThyssenKrupp Aktie: Wird jetzt alles besser?

Nach dem beschlossenen Verkauf der Aufzugssparte muss die Aktie von ThyssenKrupp neu bewertet werden. Das Bankhaus Metzler kam dem am Montag nach und hob seine Einschätzung von „Sell" auf „Hold" an. Hoch ging es auch mit dem Kursziel, welches von 8 Euro auf 10,20 Euro angehoben wurde. Euphorisch sind die Experten also nicht, zumindest sehen sie aber Potenzial für eine Verbesserung



