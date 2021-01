ThyssenKrupp Aktie: Wer hätte das gedacht?

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Die Aktie des Industriegiganten ThyssenKrupp hat im Oktober eine erfolgreiche Bodenbildung im Bereich der 4,00-Euro-Marke vollzogen. Dieser Boden bildete das Fundament der im November gestarteten Aufwärtsbewegung. Der freundliche Gesamtmarkt und die Entwicklungen in der Impfstoffforschung waren dabei die entscheidenden Kurstreiber. Aus der Aufwärtsbewegung hat sich in der Zwischenzeit ein veritabler Aufwärtstrend gebildet, in dem höhere Hochs auf höhere Tiefs folgen.



