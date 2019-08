ThyssenKrupp Aktie: Was nun?

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Liebe Leser,

in der letzten Woche haben sich unsere Autoren den Stand der Dinge bei ThyssenKrupp einmal genauer angeschaut. Hier ihr Fazit:

Der Stand! Thyssenkrupp investiert derzeit etwa 70 Millionen Euro in den Ausbau des Lagernetzwerks in Europa – das kann sich sehen lassen. Die Entwicklung! Bei dem Ausbau geht es um Deutschland, aber auch um Standorte in Polen und Ungarn, wo innovative Logistikkonzepte,