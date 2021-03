ThyssenKrupp-Aktie: Was kann hier schon schiefgehen?

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Es läuft und läuft und läuft. Einfach eine grandiose Performance für den lange Zeit bedrohten Stahlkonzern aus Essen. Man könnte bald meinen, dass das Unternehmen seinen Investoren nun auf einmal den Ausgleich für alles Leid der vergangenen Jahre zahlt. Allein in dieser Woche zog der Kurs um mehr als 8,5% an und visiert somit immer zielstrebiger die 12€-Linie an.

