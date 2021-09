ThyssenKrupp-Aktie: Was ist jetzt zu tun?

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Bei der ThyssenKrupp-Aktie hat sich das Chartbild in dieser Woche wieder etwas eingetrübt. Am Montag büßte der Anteilsschein in einem schwachen Marktumfeld (Stichwort: Evergrande-Krise) 5,61 Prozent an Wert ein und sank dabei auch unter die 50-Tage-Linie (EMA50). Außerdem kam es zum Bruch des seit dem 20. Juli bestehenden kurzfristigen Aufwärtstrends. Am Dienstag ließen die Bären einen weiteren Verlusttag folgen, sodass der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



