ThyssenKrupp-Aktie: Was ist jetzt noch drin?

Die ThyssenKrupp-Aktie hat sich in den vergangenen Wochen in ansteigender Form präsentiert und Ende Juli den seit Mai bestehenden Abwärtstrend durchbrochen. Kurzfristig hat sich ein neuer Aufwärtstrend gebildet, in dem höhere Tiefs auf höhere Hochs folgen. Derzeit kommt es zu einer weiteren Gegenbewegung und möglicherweise zur Ausbildung eines neuen Tiefs. Anbieten würde sich hierbei die horizontal verlaufende Unterstützung bei 8,970 Euro. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



