ThyssenKrupp-Aktie: War das nur der Anfang?

Seit November befindet die ThyssenKrupp-Aktie sich in einem sehr beeindruckenden Aufwärtstrend, welcher den Kurs bereits um rund 180 Prozent in die Höhe trieb. Vor allem der Verkauf der Aufzugssparte kam bei den Anlegern sehr gut an und führte dazu, dass der Titel wieder seinen Weg auf das Radar vieler Börsianer fand.

Bisher macht die ThyssenKrupp-Aktie keine ernsthaften Anstalten, ihre Rallye zu beenden.



