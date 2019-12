ThyssenKrupp-Aktie: Vielleicht ist dies die Trendwende!

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Die ThyssenKrupp Aktie hat einen hervorragenden Start in die neue Woche hingelegt. Der Kurs legte in den ersten Handelsstunden gleich mehr als 2 % zu. In den vergangenen Wochen zeigte sich die Aktie eher von ihrer schwachen Sorte, dies scheint sich nun zu ändern. China und die USA haben ein erstes Abkommen abgeschlossen und der Markt geht nun von weiteren Deal ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



