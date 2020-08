ThyssenKrupp Aktie: Unterstützung hat gehalten!

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

ThyssenKrupp Aktie: Der in der Grafik in dunkelgrün dargestellte Unterstützungsbereich um 6,50 Euro hat gehalten. Der Aktienkurs zieht merklich gen Norden an. Zudem notieren um 6,00 Euro auch die 38 und 100-Tagelinien sowie die Trendkanalunterkante. Damit steht nun ein Angriff auf die fallende 200-Tagelinie (8,55 Euro) bevor. Wird diese nun vielleicht sogar überschritten? Damit würde sich die übergeordnete Lage der Trendindikatoren



