ThyssenKrupp Aktie: Tage der Entscheidung!

Es scheint fast so, als würden wir am 27. Februar endlich Klarheit über den Verkauf der lukrativen Aufzugssparte von ThyssenKrupp erhalten. An diesem Termin will der Aufsichtsrat nach aktuellen Informationen eine endgültige Entscheidung treffen. Zuletzt machten Gerüchte die Runde, wonach es doch zu einem Vollverkauf kommen könnte. Zuvor sprachen sich viele Beobachter für den Verkauf eines Minderheitspakets aus, mit einem Vollverkauf



