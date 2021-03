ThyssenKrupp-Aktie: Stellenabbau nimmt Form an!

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Der Umbau bei ThyssenKrupp ist derzeit in aller Munde. Zuletzt entschied sich der Konzern gegen den Verkauf seiner Stahlsparte an Liberty Steel, eine Umstrukturierung des Geschäfts ist aber weiter erforderlich. Wie die Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch mitteilte, einigten sich der Konzern und die IG Metall nun auf einen Stellenabbau.

Die Profitabilität muss wachsen

Die Stahlsparte von ThyssenKrupp, eigentlich der traditionsreiche Kern des Unternehmens,



