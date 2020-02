ThyssenKrupp Aktie: Stahlchef nimmt seinen Hut!

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

ThyssenKrupp befindet sich mitten in einer Phase der Restrukturierung. Dadurch ist der Konzern nach zahllosen Krisen mehr oder weniger gezwungen. Wie das „Handelsblatt“ am Wochenende berichtet, gibt es demnächst auch in der Führungsetage der Stahlsparte eine Veränderung. Der bisherige Chef Premal Desai soll demnach abtreten und von Bernhard Osburg beerbt werden.

Wie reagieren die Anleger?

An der Börse lässt sich auf den



