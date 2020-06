ThyssenKrupp Aktie: Spektakel vor dem Wochenende!

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Diese Woche war für ThyssenKrupp an der Börse bislang wahrlich keine erfolgreiche: Die Papiere des angeschlagenen Stahlkonzerns verbesserten sich von noch 7,50 Euro am vergangenen Freitag zwar zunächst auf 8,05 Euro am Dienstag, doch dann erfolgte ein regelrechter Einbruch. Erst bei einem Kurs von 6,30 Euro fand die ThyssenKrupp-Aktie am Donnerstag einen Boden. Am Freitag im Vormittagshandel allerdings kam die Wende, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



