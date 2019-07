ThyssenKrupp-Aktie: Sollte man jetzt zugreifen?

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Nach der geplatzten Stahlfusion mit dem indischen Tata-Konzern zeigten sich die Anleger hocherfreut und ließen die ThyssenKrupp-Aktie am 10. Mai um fast 24 Prozent ansteigen. Dies war gleichzeitig das beste Tagesergebnis in der Börsengeschichte des Industriekonzerns. Doch so schnell es nach oben ging, so schnell ging es in der Folge auch wieder nach unten. Die Gewinne wurden bis Ende des Monats ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



