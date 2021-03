ThyssenKrupp-Aktie: So soll es weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Als Sinnbild für die schwächelnde deutsche Industrie steht ThyssenKrupp an vorderster Front im Augenmerk derer, die Investments in Deutschland verteufeln.Und Probleme hat der Stahlkonzern tatsächlich mehr als genug, schon seit längerer Zeit. Als ein "diversifizierter Industriekonzern", wie ThyssenKrupp genannt wird, gibt es da natürlich noch weitaus mehr, was das Unternehmen mit Hauptsitz in Essen tut; doch nachdem eine der großen Bereiche,



