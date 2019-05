ThyssenKrupp Aktie: Schwere Verluste – der Ausreißer steht auf der Kippe

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

ThyssenKrupp Aktie: Das sollten Sie beachten

ThyssenKrupp hat am Donnerstag einen massiven Verlust und Rücksetzer hinnehmen müssen. Das Papier ging mit -4,6 % aus dem Handel. Nun rechnen Analysten mit einem weiteren Abschlag in Richtung von 11,35 Euro. Dies entspricht einem Abschlagsrisiko in Höhe von annähernd 10 %.

Hilfe und Neustart erwartet

ThyssenKrupp hat kürzlich schwache Zahlen präsentieren müssen. Nun hat das Bundesland NRW