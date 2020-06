ThyssenKrupp Aktie: Noch haben die Bullen nicht viel erreicht!

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Obwohl sich die ThyssenKrupp-Aktie in der Zwischenzeit deutlich von ihrem am 18. März bei 3,28 Euro erreichten Tief lösen konnte, bleiben die Erfolge der Bullen auch weiterhin überschaubar. Das liegt aber weniger an dem bislang Erreichten. Viel stärker wirkt das zuvor Zerstörte noch nach.

Gelungen ist den Käufern Ende Mai ein signifikanter Anstieg über die 50-Tagelinie. In der Spitze konnte ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



