ThyssenKrupp Aktie: Nichts zu machen!

Rund um ThyssenKrupp gibt es dieser Tage zahlreiche Meldungen, allerdings sind diese mit überwiegender Mehrheit negativ. So ist es auch kaum weiter verwunderlich, dass die Aktie des kriselnden Unternehmens stark unter Druck steht. Auf jeglichen Versuch einer Erholung folgen recht schnell wieder deutliche Verluste. So auch am Freitag, als es für den Titel um knapp 2,5 Prozent abwärts ging.

Das tut weh!

