ThyssenKrupp Aktie: Mal wieder auf des Messers Schneide!

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Die ThyssenKrupp-Aktie notiert wieder einmal an einer äußerst kritischen Stelle. Am 8. Juni hatte der Wert bei 7,94 Euro ein Hoch ausgebildet. Anschließend startete eine Konsolidierung. Sie führte den Kurs unter seinen 50-Tagedurchschnitt zurück und endete erst, als am 29. Juni bei 5,81 Euro ein Tief markiert wurde.

Von diesem Tief aus stieg der Wert wieder an. Er überwand die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung