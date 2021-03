ThyssenKrupp-Aktie: Luft raus oder Luft holen?

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Gegen Ende der Woche wird es für den Großteil der Aktien immer schwer, das vorher erreichte Niveau in die ersehnte Handelspause zu retten. Dies gilt nun auch für den Essener Stahlgiganten ThyssenKrupp. Unterm Strich war der Märzbeginn mit einem Zugewinn von rund 4,4% jedoch ein Erfolg. Zwischenzeitlich krallte man sich sogar schon an die 12€-Linie, die am Freitagabend dann allerdings wieder ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



