ThyssenKrupp-Aktie: Kaufen, Halten oder Verkaufen?

Die ThyssenKrupp-Aktie hat in dieser Woche einen wichtigen charttechnischen Erfolg gefeiert und den Ausbruch aus dem seit Mai bestehenden Abwärtstrend geschafft. Am Donnerstag wurde im Tagesverlauf ein 2-Wochen-Hoch bei 8,730 Euro markiert. Der Freitag brachte zwar wieder leichte Verluste (-2,5%), trotzdem hält sich die Aktie oberhalb des Abwärtstrends. Diesen Erfolg gilt es in der nächsten Woche zu bestätigen, wenn es darum ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



