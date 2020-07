ThyssenKrupp Aktie: Jetzt wieder aufwärts!

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

ThyssenKrupp Aktie: Legt man an die Bewegung seit März einen Aufwärtstrendkanal an, so stellt man fest, dass der Aktienkurs gerade genau auf der Unterkante aufliegt. Das könnte sich positiv auf die nächsten Handelstage und Wochen auswirken. So richtig impulsiv, wie normalerweise in einem Aufwärtstrend üblich, sieht die gesamte Aufwärtsbewegung von ThyssenKrupp aber nicht aus. Es scheint eher so zu sein, dass ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung